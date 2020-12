Adventsmusiken in der Stadtkirche

Zum Innehalten in der Adventszeit laden an den Adventssonntagen Adventsmusiken in der Weimarer Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche) ein.

Weimar. Adventskonzerte fallen pandemiebedingt aus: Adventsmusiken bieten an den Adventssonntagen in der Herderkirche Ruhepunkte der Besinnlichkeit.

Zur Adventsmusik wird am Sonntag, 6. Dezember, 17 Uhr, in die Stadtkirche St. Peter und Paul eingeladen. Wort und Musik zum 2. Advent gestalten Pfarrer Sebastian Kircheis und das Ensemble Hofmusik Weimar. Weitere Adventsmusiken finden am 13. und 20. Dezember, jeweils 17 Uhr, statt. Am vierten Adventssonntag wird dabei zur „Atempause – Innehalten vor Heiligabend“ angeregt. Für die Adventsmusiken stehen Zählkarten zur Verfügung. Diese sind jeweils eine Wochen vorher kostenfrei in der Herderkirche erhältlich.