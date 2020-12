„Live Music Now“ spielt an der Tagespflege Kirschblütental (Shakespearestraße 32). Es treten Jan Fuß, Nikita Geller und Stefan Zientek auf. Links im Bild Konzertbetreuerin Adelheid Wiegering.

Der Verein „Live Music Now“ bringt mit seinen Stipendiaten den Bewohnern sozialer Einrichtungen wieder kleine Konzerte zum Advent. So musizierten Jan Fuß (Blockflöte), Nikita Geller und Stefan Zientek (Violine) für die Tagespflege Kirschblütental. In dieser Woche wurden die Adventsmusiken beim Betreuten Wohnen am Weimarhallenpark, im Pflegezentrum und im Betreute Wohnen Legefeld fortgesetzt.