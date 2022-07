Ämterübergabe beim Inner-Wheel-Club Weimar

Präsidentschaftsübergabe bei Inner Wheel Weimar: Johanna Theuerkauf (links) folgt auf Simone Wild.

Weimar. Weimarerin Johanna Theuerkauf will als neue Präsidentin das Frauenzentrum unterstützen.

Johanna Theuerkauf hat zu Beginn des Inner-Wheel-Jahres das Amt der Präsidentin von Simone Wild übernommen. Das hat der Club mitgeteilt. Der Inner-Wheel-Club Weimar ist Teil einer der weltweit größten Frauenorganisationen, die sich drei großen Zielen verpflichtet hat: soziales Engagement, internationale Verständigung und Freundschaft untereinander.

Die gebürtige Weimarerin Johanna Theuerkauf ist Mutter zweier erwachsener Kinder und bei der Bauhaus-Universität Weimar für die Beratung und Zulassung internationaler Studierender zuständig. Außerdem ist sie Vorstandsmitglied des „WeimarStadtOrchesters“.

Rotesche zum 10-jährigen Club-Bestehen

Die Inner-Wheel-Amtsübergabe wurde in der Tiefurter Remise gefeiert. Bei dieser Gelegenheit dankte Johanna Theuerkauf ihrer Vorgängerin für deren Engagement. Simone Wild konnte auf ein erfülltes Clubjahr zurückblicken. So war es ihr – trotz pandemiebedingter Einschränkungen – gelungen, ein Weihnachtsnachkonzert zu Gunsten des Johannes-Falk-Vereins in der Jakobskirche durchzuführen.

Ein Höhepunkte war das 10-jährige Clubjubiläum am 10. März, aus dessen Anlass die Freundinnen eine Rotesche im Poseckschen Garten pflanzten und sich damit am Projekt „1000 Buchen“ des Lebenshilfe-Werkes Weimar-Apolda beteiligten. Es erinnert an die Opfer der Todesmärsche und die Euthanasie-Morde der Nationalsozialisten.

In der einjährigen Präsidentschaft möchte Theuerkauf das Frauenzentrum unterstützen. Es ist Kultur- und Informationszentrum, bietet Frauen Rat und Hilfe in schwierigen Lebenslagen und ist Zufluchtsort für Opfer von Gewalt. Mitmenschlichkeit sei ein Anliegen von Theuerkauf: „Wir müssen aufeinander achten, tolerant und respektvoll miteinander umgehen.“