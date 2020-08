Flächennutzungsplan Mönchenholzhausen: Änderungen liegen öffentlich aus

Mönchenholzhausen will durch den geänderten Plan mehr Platz für Wohnbebauung gewinnen.

Wer sich über die Änderungen am Teil-Flächennutzungsplan von Mönchenholzhausen genau informieren will, hat nun die Gelegenheit: Die vom Gemeinderat der Landgemeinde Grammetal Ende Mai beschlossenen Korrekturen liegen ab Dienstag, 18. August, im Bauamt der Gemeindeverwaltung in Isseroda zur öffentlichen Einsichtnahme aus.