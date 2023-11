Ärger im Weimarer Norden: Ettersburger bleibt weiter für den Verkehr dicht

Der Straßenbau an der Unterführung ist fertig, aber die Ampel ist noch nicht erneuert und auf LED umgerüstet.

Weimar. Freigabe verzögert sich erneut. Warum das so ist, und wann sie nunmehr erfolgen soll:

Zwei geplante Übergabe-Termine sind bereits verstrichen, am Freitag dieser Woche kommt der dritte hinzu: Die Ettersburger Straße wird nun doch nicht, wie zuletzt von der Stadt vorgesehen, am 24. November im Bereich der Unterführung für den Verkehr freigegeben. Damit müssen auch die Busse weiter über Umleitungsstrecken fahren, dabei sollten jene eigentlich am Samstag wieder den Betrieb auf den gewohnten Straßen aufnehmen.

Die Verkehrsanlagen seinen zwar baulich vollständig fertiggestellt und planmäßig abgenommen worden, hieß es aus der Stadtverwaltung. Im Zuge der Baumaßnahme soll aber auch die Ampelanlage erneuert und auf LED-Signalgeber umgerüstet werden. Krankheitsbedingt habe dies jedoch in dieser Woche nicht beendet werden können, teilte die Stadt am späten Donnerstagnachmittag mit.

Eine Freigabe könne aber „ohne eine funktionierende Lichtsignalanlage im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und hier insbesondere die Schulwegsicherheit nicht erfolgen“, hieß es weiter. Die Stadtverwaltung rechne aktuell damit, dass sich die zeitweise Verkehrsfreigabe während der Winterpause auf der Baustelle um eine weitere Woche verschiebt – nunmehr auf den 1. Dezember. Ganz ursprünglich war dies bereits im Oktober geplant.