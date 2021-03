Kranichfeld. Mehrere Praxen in Kranichfeld und Bad Berka haben die kostenlosen Corona-Bürgertests in ihr Angebot mit aufgenommen.

Wer im südlichen Weimarer Land seinen kostenlosen wöchentlichen Corona-Bürgertest absolvieren will, muss nicht zwingend in die Zentralklinik Bad Berka: Mehrere Arztpraxen haben diesen Service in ihr Angebot aufgenommen und sorgen so für Entlastung.