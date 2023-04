Aktion in Oberweimar für neugierige Mädchen

Oberweimar. Zum diesjährigen „Girls’ Day“ will die Oberweimarer und Ehringsdorfer Ortsteilbürgermeisterin ihre Aufgaben vorstellen.

Ein Tag als Ortsteilbürgermeisterin von Oberweimar und Ehringsdorf: Für dieses Angebot zur bundesweiten Berufs-Werbeaktion „Girls’ Day“ hat die gewählte Inhaberin dieses Ehrenamtes, Ines Bolle (Bündnis 90/Die Grünen), die Anmeldefrist bis Dienstag, 25. April, verlängert.

Die Aktion steigt am Donnerstag, 27. April, von 9 bis 14 Uhr im Ortsteilbüro im Steinbrückenweg 5 in Oberweimar. Willkommen, um Einblicke in die vielfältigen und anspruchsvollen Aufgaben in der Kommunalpolitik und -verwaltung aus Sicht eines ausgedehnten Stadtteils zu nehmen, sind Mädchen ab der 6. Klasse. Anmeldungen dafür sind am einfachsten per Mail möglich.

www.ortsteil-owe.de/girlsday