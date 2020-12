Aktionswoche bringt Weimarer Stadtbibliothek 90 neue Leser

Die Stadtbibliothek in der Steubenstraße sowie die Zweigstelle in Schöndorf müssen ab dem 16. Dezember bis auf Weiteres geschlossen bleiben.

Was sich mit 20 Neuanmeldungen bereits am ersten Tag abgezeichnet hat, ging erfolgreich weiter: Mit ihrer Aktionswoche „All you can read“ hat die Stadtbibliothek 90 Menschen dazu animiert, neu einen Nutzervertrag abzuschließen. Dafür sowie für die Verlängerung der Nutzerkarte hatte die Einrichtung vom 8 bis 12. Dezember einen Rabatt von 50 Prozent gewährt. Die Zahl der Neuanmeldungen liegt weit über den üblichen Werten, teilte Leiterin Petra Fuchs gegenüber unserer Zeitung mit. Sie lagen in den beiden Wochen vor der Aktion bei 19 beziehungsweise 18.

Angesichts des bundesweiten Lockdowns müssen auch die Stadtbücherei und die Stadtteilbibliothek Schöndorf ab Mittwoch, dem 16. Dezember, bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Damit bleibt Lesern nur noch der Dienstag von 10 bis 18 Uhr Zeit, um sich mit Lektüre einzudecken. Dabei gilt eine maximale Verweildauer von 15 Minuten sowie die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung und pro Person einen Korb zu nutzen.