Die Stadtbücherei bietet in dieser Woche die Jahreskarte zum halben Preis an.

Aktionswoche in der Weimarer Stadtbibliothek

Satte Rabatte gibt es ab 8. Dezember in der Weimarer Stadtbibliothek. Unter dem Motto „All you can read“ kommen sie sowohl bereits bestehenden Nutzern zugute als auch allen Erwachsenen ab 18 Jahren, die sich erstmals oder wieder für die Ausleihe anmelden möchten. Bis einschließlich Samstag, 12. Dezember, gewährt ihnen das Haus 50 Prozent Nachlass für alle Jahreskarten. Erwachsene ohne Anspruch auf Ermäßigung erhalten sie für 7,50 statt 15 Euro. Für Schüler, Auszubildende, Studierende nach Vollendung des 18. Lebensjahres, Bundesfreiwilligendienst-Leistende sowie FSJ und FKJ, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Rentner mit einer entsprechenden Bescheinigung beträgt die Gebühr 3,75 Euro statt 7,50 Euro, erinnerte die Bibliothek. Sie verfügt über einen Gesamtbestand von mehr als 216.000 Medieneinheiten, davon über 95.000 digitale.

Aktionswoche: 8. bis 12. Dezember, Dienstag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr; Steubenstraße 1