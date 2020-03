Weimar. IHK in Weimar und die städtische Wirtschaftsförderung beraten in der Krise

Aktuelle Informationen für die Wirtschaft

Täglich schildern Anrufer bei der IHK in Weimar dramatische Zustände in den Unternehmen. Ihnen brechen Aufträge weg, sie haben Umsatzeinbußen, sind in ihrer Existenz gefährdet. „Besonders hart trifft es in Weimar und im Weimarer Land das Hotel- und Gaststättengewerbe, den Handel, Reisebüros, aber auch die Veranstaltungsbranche. Mittlerweile ist auch die verarbeitende Industrie betroffen“, so der Leiter der IHK-Geschäftsstelle Weimar, Markus Heyn.

Die IHK steht mit ihrem Beratungsangebot bereit: Für arbeitsrechtliche Sachverhalte, zu Kurzarbeitergeld und Liquiditätshilfen. Man unterstütze Firmen auch bei der Antragstellung für die Nothilfefonds.

Das Amt für Wirtschaft und Märkte fasst auf der städtischen Website Informationen zu den Themen Unternehmen, Arbeit und Studium zusammen. Amtsleiter Christian Schwartze hat empfohlen, einmal täglich den Link zu nutzen.

Info Stadt: https://stadt.weimar.de/aktuell/coronavirus/unternehmen-arbeit-und-studium/

Info IHK: Für Unternehmen aus Weimar und dem Weimarer Land Tel. 03643 88540, Mail: markus.heyn@erfurt.ihk.de