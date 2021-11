Alarm im Autohaus - Mit Baum kollidiert - Großflächiges Graffiti

Die Polizei in Weimar wurde unter anderem zu einem vermeintlichen Autodiebstahl gerufen. (Symbolfoto)

Weimar. Hier sind die Blaulicht-Meldungen für die Stadt Weimar.

Der Sicherheitsdienst eines Autohauses alarmierte am frühen Freitagmorgen die Polizei, da von der Ausstellungsfläche Autos auf verladen würden. Skepsis kam auf, da dem Sicherheitsdienst keine Informationen darüber bekannt waren. Eine Überprüfung ergab schließlich, dass alles mit der Verladung seine Richtigkeit habe. Das Autohaus hatte lediglich vergessen, die Information an den Wachdienst weiterzuleiten.

Gegen Baum gefahren

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der L1054 zwischen Weimar und dem Abzweig Buchenwald ein Verkehrsunfall, bei dem ein 83-Jähriger schwer verletzt wurde. In einer Rechtskurve kam der Mann mit seinem Auto laut Polizeiangaben von der Fahrbahn ab, überfuhr damit anschließend eine Leitplanke sowie ein Verkehrszeichen und kam erst an einem Baum zum Stehen.

Großflächiges Graffiti

Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursachten Unbekannte an der Fassade eines Hauses in der Parkvorstadt. Die unbekannten Täter sprühten einen großflächigen Schriftzug, der laut Polizeiangaben die Ausmaße von über 2,50 Meter hat.