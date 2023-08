Alkoholisierter Fahrer baut in Weimar Unfall – vor den Augen der Polizei

Weimar Mit 1,3 Promille hat ein Fahrer in Weimar einen Unfall gebaut. Auf einem Parkplatz krachte er mit seinem Auto gegen einen Laternenmasten.

Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 76-Jähriger am Donnerstag gegen 20.45 Uhr sein Auto auf dem Parkplatz zwischen Penny-Markt und Burger King in der Buttelstedter Straße in Weimar abstellen. Beim Einparken auf der Parkfläche kollidierte er mit einem Laternenmasten.

An der Laterne und am Pkw enstand Sachschaden. In unmittelbarer Nähe habe sich zu diesem Zeitpunkt die Besatzung eines Streifenwagens aufgehalten. Polizisten konnten den Unfall daher live verfolgen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest habe bei dem Mann einen Wert von 1,3 Promille ergeben. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der entstandene Schaden am Laternenmast und am Pkw beläuft sich auf 2000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.