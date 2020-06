Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

All Hues-Band Open Air

Die Band All Hues um die Weimarer Sängerin Viola Michaelis gibt am Samstag, 20. Juni, 20 Uhr, ein Open Air-Konzert im Kulturhof des Mon Ami. Auf ihrem Programm steht klassischer Jazz der 20er- und 30er-Jahre. In ihren Interpretationen verschmelzen sie ursprüngliche Impulse mit eigenen Ideen. Die Sängerin Viola Michaelis zitiert Musiker, die Jazzgeschichte schrieben und in Anekdoten ihre Erlebnisse schildern. Es musizieren Florian Zeller, Piano, Hyun Kyung John Kim, E-Bass, und Kai Schmidt, Drums.

Karten und Infos: 03643/ 847711; www.monami-weimar.de/tickets; Tourist-Information Weimar (03643/ 745745)