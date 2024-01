Weimar Henrich Herbst aus Weimar über den kommenden Feiertag und warum gar nicht feststeht, ob es drei Könige waren.

Heute wird die Krippe weltoffen und komplett. Maria und Josef und das Jesuskind sind schon da. Die Hirten waren die ersten Gäste im Stall von Bethlehem, und nach der Tradition der Kirche kommen am 6. Januar, dem Epiphaniasfest, die Heiligen Drei Könige zum Jesuskind. Natürlich sind die Hirten ein Hinweis darauf, dass der Messias für die armen Leute da sein will. Damit verbindet sich für die Kirche ein starker sozialer Auftrag, dem sie auch gerecht werden will und muss.

Aber wofür stehen die Könige? Das Matthäusevangelium berichtet im zweiten Kapitel, dass es Sterndeuter, also Vertreter der gebildeten und intellektuellen Oberschicht der damaligen Zeit gewesen sind. Die Weihnachtsbotschaft geht also an alle, und an der Krippe ist für alle Platz. Später wurden aus den Sterndeutern drei Könige. Es ist ein schöner Gedanke, dass Mächtige sich vor einem Kind kleinmachen und das Reiche teilen und abgeben. Schließlich wird einer der drei in der Legende ein Mann mit schwarzer Hautfarbe, eine „person of color“.

Henrich Herbst ist Superintendent der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Weimar Foto: Guido Werner / Weimar

Superintendent unterstützt Initiative in Schleiz

Diese Weihnachtsgeschichte geht das Herz an, und sie hat auch eine starke politische Seite. Deswegen fahre ich heute nach Schleiz und unterstütze die Initiative „dorfliebefueralle.de“. Da geht es um die erste der Thüringer Wahlen des Jahres 2024.

Übrigens, die Bibel erzählt nirgends, wie viele Könige es eigentlich waren. Es wird von drei Geschenken berichtet. Aber auch zwei oder fünf Leute könnten drei Geschenke bringen. Egal, aller guten Dinge sind drei, so wie zu Beispiel Glaube, Liebe, Hoffnung. In diesem Sinne – allen ein frohes und gesegnetes neues Jahr.

