„Alles brüllt uns an: Sei glücklich“ – Podcaster kommt mit Live-Psychologie nach Weimar

Weimar Unsere Welt ist toxisch positiv, meint Leon Windscheid. Wie man sich von Druck und Erwartungen frei macht, zeigt er im April 2024 bei einem Auftritt in Weimar. Im Gespräch gibt er einen Einblick in sein Leben zwischen Deutschlandtour, Fünfer-WG und Wissenschaft.

Angst, Wut, Scham – das sind keine schlechten Gefühle, sondern Signale unseres Körpers, auf die wir hören sollten, meint Leon Windscheid. Der 35-Jährige ist 1er-Abiturient, promovierter Psychologe, Wer-wird-Millionär-Gewinner und erfolgreicher Podcaster. Doch auch er ihn holen ab und an ungute Gefühle ein. Warum der Anspruch, sich immer gut fühlen zu wollen, schaden kann, erklärt er hier im Gespräch.

Sie stehen seit fünf Jahren als Psychologe auf der Bühne. Im Januar beginnt Ihre nächste Tour. Ist man da noch aufgeregt

Es ist vor allem Freude. Ich weiß, was vor uns liegt. Die Leute wissen das oft noch nicht, weil sie sich gar nichts darunter vorstellen können. Aber ich hab da einfach tierisch Bock drauf. Das wird eine Achterbahnfahrt der Gefühle, es gibt ganz unerwartete Kurven. Wir machen uns vor allem eine richtig gute Zeit. Das werden zwei schöne Stunden.

Was erwartet das Publikum?

Viele wissen ja gar nicht, was das bedeutet, Psychologie live. Ich habe mit Forschenden auf der ganzen Welt gesprochen. Ich habe spannende Ergebnisse aus Studien zusammengetragen. Wir machen Live-Experimente mit allen, die wollen. Keiner muss. Es wird auf alle Fälle keine trockene Psychologie-Vorlesung, sondern Unterhaltung. Ich möchte den Menschen keine motivierenden Tschakka-Sprüche mitgeben, sondern fundiertes Wissen und einen Impuls für ihren Alltag. Im Anschluss melden sich oft Leute und danken mir, weil es ihnen geholfen hat, einen klareren Blick auf ihre Situation zu bekommen. Ich verspreche ihnen kein neues Leben, verspreche nicht, dass alles anders und besser wird. Sondern ich glaube, dass man sich danach ein Stück weit anders betrachtet und vielleicht auch einen neuen Blick auf die Person gewinnt, die einen begleitet. Das ist der Anspruch und das Ziel für den Abend.

Sie gehen auf „Gute Gefühle“-Tour. Was sind für Sie gute Gefühle und wann wird es toxisch positiv?

Ich finde, dass wir in einer toxisch positiven Welt leben. Deshalb sollte man den Titel auch etwas provokant verstehen. Vom Instagram-Feed über Wand-Tattoos bis zum Life-Coach, alles brüllt uns an: Sei glücklich. Da könnte ich auch einen Spruch herausbringen: Glück ist wie Furzen. Wenn du dir zu viel Druck machst, wird’s Kacke. Ich glaube, das ist das, was unseren Zeitgeist ausmacht. Wir erwarten von uns selbst, aber auch die Gesellschaft erwartet von uns, stark zu sein, zu funktionieren, gut drauf zu sein und auf Instagram das perfekte Leben zu zeigen. Und in uns drin sieht‘s ganz anders aus. Da sind Sorgen wegen Krieg, Inflation, Umweltkatastrophe, Pandemie. Das haben wir ja alles nicht vergessen. Viele von uns gehen auf dem Zahnfleisch. Und zu erwarten, dass man dann nur gute Gefühle hat, das passt nicht. Viele haben Angst, Wut, Selbstzweifel und es ist mir ganz wichtig, dass wir uns das zugestehen. Die negativen Gefühle erfüllen eine Funktion. Sie wollen uns helfen. Angst stellt meinen Fokus scharf. Wut stellt mir Energie bereit, um mich zu wehren. Scham ist das Signal, einen Fehler erkannt zu haben.

Wie kommen wir mit guten Gefühlen durch die Feiertage?

Das ist total individuell. Wir machen uns oft viel zu viel Druck, verlangen zu viel von uns. Das Fest der Liebe und die Harmonie, die da von uns gefordert wird, die Geschenkesuche, die nervende Chefin – wir denken, das stresst uns. Doch dein Hirn macht deine Gefühle, damit du mit dieser Welt besser klarkommst. Wir müssen hinhören: Was fühle ich? Nicht ablenken mit Netflix, einem Podcast im Ohr oder schon wieder Instagram durchscrollen. Sich nicht in Arbeit, in Selbstdarstellung oder im Alkohol verlieren. Sondern ehrlich prüfen, was ist los? Im nächsten Schritt sollte man sich nicht dafür bewerten, wie man fühlt. Das ist deine Realität. Im letzten Schritt sollte man sich fragen: Wo will mich dieses Gefühl hinbringen? Und da hören wir viel zu oft weg.

Über die persönliche Psychologie wird meist unter vier Augen gesprochen. Worin liegt für Sie der Reiz, das vor einer ganzen Halle voll Menschen zu tun?

Es ist ja keine Therapie, die wir an diesem Abend machen. Dafür gibt es zum Glück Psychotherapeutinnen und -therapeuten. Bei mir geht es darum, dass wir einen neuen Blick auf uns bekommen, dass wir die Psychologie kennenlernen. Und das funktioniert gerade gut mit einer großen Gruppe. Ich berichte auch von mir und meinen eigenen Schwierigkeiten. Ich kenne es total, wenn man sich zu viel Druck macht und nie zufrieden ist mit sich selbst. Doch nochmal, die Show ist kein Therapieersatz. Ich will Leute für meine Leidenschaft, die Psychologie, begeistern. Will zeigen, dass es Antworten aus der Wissenschaft gibt, die wir vielleicht so nicht erwartet hätten und die uns am Ende vorwärtsbringen.

Bei uns werden nicht die mit der besten Motivation oder besten Menschenkenntnis Psychologen, sondern die mit 1er-Abitur. Das gehört aus meiner Sicht dringend abgeschafft. Leon Windscheid - promovierter Psychologe

Psychologie ist in aller Munde, ob in Shows, Podcasts oder der Literatur. Können wir besser mit unseren Gefühlen umgehen als noch vor 20 Jahren?

Das ist schwierig zu sagen, weil wir keine Vergleichsgröße haben. Aus meiner persönlichen Beobachtung sage ich, Deutschland erwacht aus einem Dornröschenschlaf, was die Psychologie angeht. Man muss nicht mehr hart sein wie Krupp-Stahl. Solchen furchtbaren Ansprüchen müssen wir nicht mehr genügen. Früher hat der Papa mal ein bisschen mehr getrunken, wenn es ihm schlecht ging. Das hat man so hingenommen. Jetzt fangen wir an zu verstehen, dass Gefühle komplex sind. Dass sie nicht irrational sind oder etwas, was wir ablegen müssen. Ich hätte es mir eigentlich nie träumen lassen, doch ich war dieses Jahr in 40, 50 Städten, meist vor ausverkauften Reihen. Dass ein Psychologe auf der Bühne – gerade ein Mann, obwohl es viel mehr Frauen anspricht – so viele Leute fasziniert, das hätte man vor 20 Jahren wahrscheinlich eher nicht erwartet.

Sie wollen Psychologie wissenschaftlich fundiert vermitteln. Wie bleiben Sie auf dem neuesten Stand?

Ich lese eigentlich den ganzen Tag, oft im Tourbus oder ich recherchiere für meine Podcasts und die Sendung „Terra Xplore“, was ich ja auch moderiere. Das ist mein Kern-Job. Streng heruntergebrochen habe ich nach einer zweistündigen Show und acht Stunden Schlaf ja noch 14 Stunden, um mich mit der Wissenschaft zu beschäftigen. Und ich kann auch ehrlich sagen, ich spiele gern Siedler, ich fahre gern Rennrad, ich wohne in Münster in einer Fünfer-WG mit meinen engsten Freunden. Wahrscheinlich toure ich letztendlich ein Drittel meiner Zeit mit dem, was ich mir im zweiten Drittel zusammensuche. Und der Rest ist Freizeit.

Sie haben Ihr Abitur mit 1,0 gemacht. Wie wichtig war das für Ihren weiteren Lebensverlauf?

Ich habe gehört, dass 1,0 in Berlin jetzt nicht mehr ausreichen, um direkt für ein Psychologiestudium angenommen zu werden. Und das macht mich stinksauer. Ich finde es ok, dass wir Schulnoten haben. Aber dass die Abschlussnote so eine Relevanz hat, da finde ich, läuft etwas schief. Bei uns werden nicht die mit der besten Motivation oder besten Menschenkenntnis Psychologen, sondern die mit 1er-Abitur. Das gehört aus meiner Sicht dringend abgeschafft. Und das sagt einer, der davon sehr profitiert hat. Ich würde mir für unser Bildungssystem wünschen, dass wir anfangen, mehrere Dimensionen einzubeziehen. Es ist fatal, Kinder im Alter von elf Jahren auf verschiedene Schulen zu schicken und zu sagen: Du gehörst zur Elite und du nicht. Wer in einem solchen System Erfolg hat, hat meist eine Methode entwickelt, um gut durchzukommen. Es ist eine Frage von Effizienz, aber oft bleibt dabei das Gelernte nicht hängen. Man hat keine Zeit, um mal links und rechts zu schauen. Rückblickend würde ich mir jetzt mehr Zeit lassen für mein Studium und weniger auf die Noten achten.

Leon Windscheid kommt auf „Gute Gefühle“-Tour am 12. April 2024 in die Weimarhalle.