Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alltag an der Uni im Bauhaus-Jahr fotografisch dokumentiert

Noch bis zum 31. Januar sind im Hauptgebäude der Bauhaus-Universität Weimar hundert künstlerische Schwarz-Weiß-Fotografien von Samuel Solazzo und Jannis Uffrecht ausgestellt. Die beiden Künstler haben während des Jubiläumsjahres „100 Jahre Bauhaus“ das Leben an der Universität fotografisch begleitet und Ereignisse visuell festgehalten.

In den Blick genommen haben die beiden Absolventen der Fakultät Kunst und Gestaltung dafür die Orte an denen sich das schöpferische Tun an der Bauhaus-Universität Weimar abspielt. Werkstätten, Labore, Arbeitsräume, aber auch Performances, Tagungen, Feste und Ausstellungen dokumentierten sie in der ihnen eigenen charakteristischen Arbeitsweise und erschufen damit ein ästhetisch eigenständiges Portrait der Universität.

Ihre charakteristischen Schwarz-Weiß-Fotografien mit hohen Kontrasten kamen auf Plakaten, Flyern und Webseiten zum Einsatz und prägten das Erscheinungsbild des Jubiläums. Auch das im Dezember an der Bauhaus-Universität Weimar erschienenen Jubiläumsbuch „Idee Inhalt Form – Beiträge zur Gestaltung der Gegenwart“ flankieren die Bilder.

Hauptgebäude der Bauhaus-Uni, Geschwister-Scholl-Straße 8, 1. Obergeschoss, geöffnet Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa/So, 10-16 Uhr