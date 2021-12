Alptraumhafte Nacht für Familie - Porsche-Fahrer fährt 15-Jährigen an

Die Meldungen der Polizei für die Region Weimar.

Radfahrer verletzt

Beim Einbiegen auf die Humboldtstraße in Weimar übersah der Fahrer eines Porsches am Donnerstagmorgen einen aus Richtung Gelmeroda kommenden Radfahrer. As er die Situation erkannte, konnte keiner der beiden mehr einen Zusammenstoß verhindern. Der 15-jährige Radfahrer erlitt mehrere Prellungen und Schürfwunden, welche im Krankenhaus behandelt wurden. Am Pkw des 60-jährigen Weimarers entstand Sachschaden.

Alptraumhafte Nacht für Familie

Alptraumhaft verlief die Nacht zu Freitag für eine Familie der Gemeinde Grammetal. Gegen Mitternacht stellte der 43-jährige Hausherr fest, dass es brennt. Wie sich herausstellte, kam es in dem Schornstein zur Entzündung von Ruß, welche zum Brand des Schornsteins führte. Die vierköpfige Familie verließ umgehend das Haus, die Feuerwehr rückte an. Der Brand konnte ohne weiteres Übergreifen des Feuers oder verursachte Beschädigungen gelöscht werden.

Teurer Unfall mitten auf Kreuzung

Am Donnerstagnachmittag missachtete der Fahrer eines Renaults (68) in Weimar beim Verlassen eines Parkplatzes in Richtung der Erfurter Straße ein Verkehrszeichen. Die Zufahrt zur Erfurter Straße war ihm von dieser Stelle aus nicht erlaubt. Möglicherweise ist dies auch der Grund, weswegen ein aus der Damaschkestraße kommender Fahrer eines Audis (58) den Renault nicht beachtete. Mitten auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden in Höhe mehreren tausend Euro. Zudem musste der Renault durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

