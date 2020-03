Als Musiker auf unerwartete Herausforderungen gefasst

„Ich erfahre in meinen Gesprächen, ob telefonisch oder digital, nur Ermutigendes“, betont Christoph Stölzl, Präsident der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Ein erstes Fazit lautet etwa so: „Die Notlage trifft uns nicht ganz unvorbereitet. Denn: Ein Leben für die Musik bedeutet immer, gefasst zu sein auf unerwartete Herausforderungen, auf Risiko, auf radikales Umdenken-Müssen. Und: Jetzt heißt es solidarisch sein und den Kopf oben behalten.“

Auf unerwartete Herausforderungen mussten auch die Lied-Duos der Hochschule für Musik Franz Liszt gefasst sein, die am Internationalen Liedduo-Wettbewerb in Groningen (Niederlande) teilnahmen. Sah es am ersten Tag noch nach einem Verlauf in gewohntem Rahmen aus, fand der Wettbewerb ab dem zweiten Tag wegen der Corona-Krise unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die aus Weimar teilnehmenden Lied-Duos blieben „absolut gelassen“, berichtet Thomas Steinhöfel, Professor für Liedgesang an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, und sie waren außerordentlich erfolgreich. So gewann das Duo Michael Rakotoarivony (Bariton) und Teodora Oprisor (Klavier) den mit 5000 Euro dotierten 1. Preis (wir berichteten). Das Duo Tatjana Timchenko (Sopran) und Tatjana Kachkó (Klavier) schaffte den Sprung ins Finale und gewann den Sonderpreis für eine Teilnahme am Festival „Peter de Grote“.

Ein Jahr intensiver Vorbereitung lag hinter den Erstplatzierten, verdeutlicht Thomas Steinhöfel, wie viel Arbeit im Vorfeld investiert wurde. Umso bedauerlicher wäre die Absage des Wettbewerbs gewesen. Weniger Glück hatte die Weimarer Klavierstudentin Tamta Magradze. Der Internationale Franz Liszt-Klavierwettbewerb in Utrecht wurde abgesagt. „Viele verfolgen Wettbewerbe inzwischen über Live-Stream von zu Hause aus“, weiß Steinhöfel. Doch spätestens im Finale seien die Zuhörerreihen gefüllt.

In Groningen traten die Lied-Duos vor nahezu leeren Reihen auf. Einzig die Jurymitglieder waren vor Ort. „Die Lied-Duos sind damit sehr professionell umgegangen“, so Thomas Steinhöfel. Zumal man als Teilnehmende „so in der Musik versunken ist, dass man das dann ausblenden kann“.

„Der Wettbewerb in Groningen ist weltweit einer der ganz wenigen wirklichen Liedduo-Wettbewerbe und gilt in Fachkreisen als renommierter Treffpunkt der Liedszene“, sagt Steinhöfel, der die beiden Duos im Fach „Künstlerische Liedgestaltung“ unterrichtet und zum Wettbewerb begleitet hat. „Ich ziehe den Hut vor den jungen Duos und weiß, wie sie auch miteinander gerungen haben, mitunter verzweifelt sind – und doch großartig gestrahlt haben“, lobt Steinhöfel. „Jedes der Lieder in ihrer Interpretation hat mich tief berührt.“

Unterricht im herkömmlichen Sinne findet mit Semesterbeginn am 1. April an der Liszt-Hochschule nicht statt, der Lehrbetrieb ist bis zum 4. Mai ausgesetzt. „Wir müssen aber trotzdem irgendwie in Kontakt bleiben, auch um die Studierenden aufzubauen und zu ermutigen“, spricht Steinhöfel die Kommunikation via Telefon und Internet an. „Das Krisenmanagement der Hochschule läuft hervorragend, ich fühle mich gut aufgehoben“, bekräftigt der Lied-Professor. „Wir stehen da alle zusammen.“