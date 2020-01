Aus Weidenbachs Familienalbum

Mit einer sehr persönlichen Kunstschau begann am Samstag das Ausstellungsjahr im Hofatelier Niedergrunstedt. Sie ist der Malerin Helga Ginevra gewidmet, die mit bürgerlichem Namen Helga Weidenbach hieß und die Frau von Dieter M. Weidenbach war. 1996 starb sie in Berlin.

Die Ausstellung, in der sich auch Werke des Ehemannes und der gemeinsamen Tochter Claudia finden, gibt ein Stück Familiengeschichte preis. Deren Status war mitunter – wie es in sozialem Netzwerksdeutsch heißt – kompliziert. Dieter Weidenbach traf seine künftige Frau erstmals, als er 15 Jahre jung und Oberschüler in Weißenfels war. Er stellte seinerzeit aus, und Helga gehörte zu den Besuchern – eine sehr schöne Frau, die 22 und mit einem Goldschmied verheiratet war. „Dieses Treffen war eine Erleuchtung für mich, mehr nicht“, sagte Weidenbach.

Einige Zeit später sei er mit ihrem Mann ins Gespräch gekommen. Zwischen dem Kunsthandwerker und dem jungen Künstler entwickelte sich ein vertrautes freundschaftliches Verhältnis – bis den Ehemann nach Jahren die Eifersucht ereilte, dass sich Helga und sein Freund über mehr austauschen als nur über Kunst. „Zu diesem Zeitpunkt war da nicht mehr. Das entwickelte sich erst aus dieser Schieflage heraus“, so Weidenbach. 1969 wurde die Tochter geboren. Ein Jahr später heirateten Helga und Dieter.

Helga sei sehr temperamentvoll, leidenschaftlich und selbstständig gewesen – ein Mensch, dem ein Partner nur schwer gewachsen sei. Ab 1977 war sie Meisterschülerin der Akademie der Künste und habe sogar die Aufmerksamkeit Erich Honeckers erregt.

1979 bekam das Familienleben Risse. Dieter Weidenbach wurde eine Studienreise nach Frankreich genehmigt. „Als ich zurückkam, beschwerte sich meine Frau, weshalb ich nicht dort blieb, um auch sie aus der DDR herauszuholen“, schilderte der Wahl-Weimarer. In der Ahnung, dass es das Abschiedsgeschenk ist, besorgte er ihr 1980 eine Studienreise nach Wien, von der sie nicht zurückkehrte.