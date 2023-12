Alte Tapeten im Bürgerhaus in der Kur

Im Kirms-Krackow-Haus werden in den historischen Wohnräumen die Tapeten von Hand überarbeitet.

Im Kirms-Krackow-Haus werden in den historischen Wohnräumen die Tapeten überarbeitet. Von restauratorischer Hand lässt die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten die Oberflächen reinigen, Farben festigen und Verwerfungen reparieren. Für knapp 10.000 Euro sollen bis zum Beginn der Museumssaison Ostern 2024 die Räume aufgefrischt sein. Die Tapeten sind Rekonstruktionen aus den 1990er-Jahren. Im Zusammenhang mit der Sanierung des Hauses hatte die Klassik-Stiftung als damalige Eigentümerin jene nach vorgefundenen Mustern neu drucken lassen. Im Lauf der Jahre haben Veränderungen in den Wänden, aber auch Alterungserscheinungen an Papier und Druckfarben unansehnliche Bereiche und die Gefahr von Rissen entstehen lassen. Diese Schäden werden nun behoben.