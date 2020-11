Sie kennen, Sie lieben vielleicht auch Rituale, so wie ich? Im Homeoffice ist es für mich wichtig, den Morgen wie immer anfangen zu lassen, was bei der Weckzeit anfängt. Nach dem Essen und dem Glas Saft und zum ersten Pott Kaffee dann die Zeitung auf dem Tisch und in aller Ruhe lesen. Danach ab ins Bad – und ich bin zur selben Zeit fertig, als müsste ich mit dem Auto zur Arbeit fahren und das letzte Stück noch laufen.

Die Zeit, die dadurch übrig bleibt, nutzte ist derweil zum Brechen der üblichen Gewohnheit: Es gibt jetzt immer eine Tasse Kaffee mehr als sonst, die ich mit ins Homeoffice nehme. Mein neues Ritual entwickelte sich unbewusst, vielleicht auch, weil am Morgen ein paar Minuten mehr Zeit sind als sonst: Zu jedem Pulli trage ich jetzt farblich passende Strümpfe und um den Hals die passende Kette. So kommen ganz viele Schmuckstücke wieder ins Gedächtnis und an den Körper, die sonst ein trostloses Dasein gefristet haben. Und ich entdecke jeden Tag etwas Altes und quasi doch Neues. Das ist für mich eine kleine Freude am Morgen, die ich bestimmt beibehalten werde – auch wenn ich dafür mir einem Ritual brechen muss, weil der Wecker mich dann natürlich ein paar Minuten früher aus den Federn holt, damit ich nicht zu spät im Büro ankomme. Aber das ist es mit wert – wirklich.