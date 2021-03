Alter Kanal in Magdala wird mit Beton verfüllt

Die Blankenhainer Straße in Magdala ist ab der Einmündung der Straße nach Göttern auf rund 300 Metern bis zur Edeka-Einfahrt gesperrt. Der Verband Jenawasser lässt hier neue Abwasserkanäle für das Trennsystem verlegen und schließt zwölf Grundstücke an.

Die Abwasser-Bauarbeiten in der Blankenhainer Straße in Magdala haben planmäßig begonnen: Am Montag sperrten der Zweckverband Jenawasser und die beauftragte Weimarer Baufirma Spie die Straße ab und richteten die Baustelle ein, am Dienstag rückte schon die Fräse an: Bis einschließlich Mittwoch wird sie auf der in Richtung Ortsausgang betrachtet rechten Straßenseite eine rund zwei Meter breite Schneise aus dem Asphalt abtragen. Danach beginnen die Schachtarbeiten für den rund drei Meter tiefen Graben.