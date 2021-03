Am Ettersberg: Heß tritt für Ehrenamt wieder an

Thomas Heß will seine Doppelfunktion weiterführen: Der 47-jährige Großobringer, seit Sommer 2019 hauptamtlicher Bürgermeister der Landgemeinde Am Ettersberg, kandidiert für eine zweite Amtszeit als ehrenamtlicher Ortschaftsbürgermeister seines Heimatdorfes. Zur Nominierung der CDU Weimarer Land hatten sich neben ihm sechs Teilnehmer im Dorfgemeinschaftshaus eingefunden, darunter fünf stimmberechtigte CDU-Mitglieder. Am Ende stand ein geschlossenes Votum. Bislang ist Heß der einzige Bewerber, die Frist für Kandidaten endet am Freitag, 12. März, um 18 Uhr. Gewählt wird am 25. April.

Lange Zeit wirkte Heß eher skeptisch, wenn es um die Frage einer weiteren Amtszeit für die Ortschaft ging. Seit 2015 hatte es im Dorf auch immer wieder kritische Stimmen gegeben. Letztlich sei die Arbeit im Ortschaftsrat aber zuletzt so konstruktiv, sachlich und ideenreich gewesen, dass sie den Ausschlag für die erneute Bewerbung gab. Als hauptamtlicher Bürgermeister der Landgemeinde stehe er zwar für die Gleichbehandlung aller 19 Orte, aber Großobringen müsse in diesem Verbund weiterhin „eine tragende Rolle darstellen“, so der Kandidat. Sein bei Amtsantritt vor sechs Jahren gestelltes Ziel, das Wir-Gefühl zu stärken, sieht er als erreicht an: Gerade die Bewohner des Neubaugebietes seien im Dorf vorbildlich engagiert.