Am Lindenhofweg wächst ein Bauernhof

Erdarbeiten für ein landwirtschaftliches Objekt auf einem Feld am Lindenhofweg in Ehringsdorf.

Weimar. Stadtverwaltung: Die Baustelle in Ehringsdorf kann eine Privilegierung durch das Baugesetzbuch in Anspruch nehmen.

Was entsteht am Lindenhofweg? Die Frage stand nicht auf der schon längere Zeit festgelegten Tagesordnung der Einwohnerversammlung. Erst in den letzten Tagen erreichten die Stadtverwaltung dazu eine Fülle an Anfragen. Einen Bogen konnte das Thema um die Veranstaltung in der Turnhalle der Internationalen Schule deshalb nicht machen.