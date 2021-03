Der Sperlingsberg in Nauendorf bekommt in den nächsten beiden Jahren einen frischen Belag und Abwasser-Anschluss.

Am Sperlingsberg in Nauendorf rollen bald die Bagger

Wenige Tage nach dem Haushaltsbeschluss des Gemeinderates geht es in Nauendorf schon los: Zur Bau-Auftaktberatung trafen sich am Montag die Beteiligten des größten Investitionsvorhabens in diesem Jahr. Der Sperlingsberg bekommt grundhaft erneuerte Straßen, zwölf anliegende Grundstücke Anschlüsse an das Trennsystem-Abwassernetz.