Weimar. Auch in der Natur sollen Hunde im August an die Leine

Amt appelliert an Weimars Hundehalter

Alle Hundehalter der Stadt sollen bis Ende August ihre Tiere an der Leine führen. Diesen Appell hat das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt am Dienstag an die Tierhalter gerichtet, um frischgeborene Rehkitze zu schützen. Zurzeit werden Rehkitze von den Muttertieren gesetzt und abgelegt. Die Mutter besuche ihr Kitz in den ersten Lebenstagen nur zum Säugen, damit die natürlichen Feinde nicht zu den Rehkitzen herangeführt werden.

In letzter Zeit sei es leider häufiger vorgekommen, dass Rehkitze durch Hunde verletzt wurden, so die Veterinäre. Da die Ricke ihre Kitze nur aus sicherer Entfernung beobachtet, haben die Frischgeborenen keinen Schutz.