An der Feiningerkirche geht das Licht wieder an

Pünktlich zum Start in die Adventszeit konnten die Reparaturen an der Lichtinstallation der als Feininger-Kirche bekannten Dorfkirche in Gelmeroda abgeschlossen werden. Das Wahrzeichen am südlichen Eingang zur Stadt wird an allen Adventssonntagen, an Heiligabend und an beiden Weihnachtsfeiertagen von Einbruch der Dunkelheit bis Mitternacht leuchten. Die Kosten dafür trägt die Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-GmbH, teilte diese am Freitag mit.