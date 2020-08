Andacht zum Herdergeburtstag

An den 276. Geburtstag Herders und sein Wirken in Weimar wird mit einer Andacht erinnert.

Mit Liedern aus der Herderzeit von Carl Philipp Emanuel Bach und Ludwig van Beethoven wird die Andacht zum 276. Geburtstag von Johann Gottfried Herder am Dienstag, 25. August, 18 Uhr, in der Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche) musikalisch umrahmt. Es singt die Sopranistin Friederike Beykirch, begleitet von KMD Johannes Kleinjung am Cembalo. Diese Andacht würdigt in besonderer Weise den Dienst Herders an dieser Kirche als Prediger. Anschließend lädt die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Weimar zum Geburtstagssekt am Herderdenkmal ein.