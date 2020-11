Anerkennung für die beiden Wohlsborner „Wasser-Männer“

Ein Dankeschön für zwei „gute Geister“: Klaus-Dieter Hasse und Uwe Pfündner können ihre Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr ein bisschen großzügiger planen. Peter Thomas, der Ortschaftsbürgermeister von Wohlsborn, übergab symbolisch zwei Schecks und überwies den Männern eine Prämie: Hasse bekommt 300 Euro, Pfündner 200. Es ist die Anerkennung für eine besondere ehrenamtliche Arbeit: Die beiden Wohlsborner betreuen seit mehr als 25 Jahren die Brauchwasser-Anlage des Dorfes und sorgen dafür, dass dieses Unikat weiter funktionsfähig bleibt.

Die Brauchwasseranlage ist ein über die Zeiten gerettetes Relikt aus der Wohlsborner Historie: Erst 1986 bekam das Dorf Anschluss an das Fernwassernetz, bis dahin hatte es seine eigene, autarke Versorgung mit dem Wasser des Dorfbrunnens, das in alle Häuser geleitet wurde. „Es hatte seinerzeit bessere Nitratwerte als beispielsweise das Trinkwasser in Sachsenhausen“, so Thomas. „Nur war es eben komplett unbehandelt und enthielt Coli-Bakterien. Wir Wohlsborner waren daran gewöhnt, aber für manche Besucher wurde es schwierig.“

Letztlich lieferte die Quelle zuwenig Wasserdruck, um auch in den oberen Etagen der Wohlsborner Häuser stetigen Fluss zu gewährleisten. Beim Bau der neuen Wasserleitung ab 1986 sorgte Thomas, damals gerade neu berufener Bürgermeister, in Zusammenarbeit mit Bauleiter Erhard Mund dafür, dass für das Brunnenwasser zusätzliche, 32 Millimeter starke Plaste-Leitungen in den neuen Leitungsgräben mit „versteckt“ wurden. Sie führten zum Friedhof und zur Gartenanlage, auf deren Gelände sich jetzt das neue Wohngebiet befindet.

Diese Leitungen funktionieren noch, und das inzwischen mit zeitgemäßer Technik: Über eine Zeitschaltuhr und ein Drei-Wege-Ventil können Hasse und Pfündner steuern, wann das Wasser wohin fließt. Zu festen Zeiten etwa bildet es eine Fontäne am „Sprudelstein“ neben dem Spielplatz und fließt von dort in den Dorfteich. Der dient ebenso als Löschwasser-Reserve für die Feuerwehr wie der Weiher am nördlichen Dorfrand, der ebenfalls per Zeitschaltung seine Brunnenwasser-Ration bekommt. Auf dem Friedhof riegelt ein Schwimmer den Zulauf zum Wasserbehälter ab, wenn dieser voll ist.

Elektro-Meister Hasse und der gelernte Schlosser und Lkw-Fahrer Pfündner entwickelten über die Jahre enormen Ehrgeiz, wenn es darum ging, „ihre“ Wasseranlagen in Schuss zu halten. Den behalten sie auch als Rentner mit 71 (Hasse) und 65 Jahren. Sie ergänzen sich: Der eine kennt sich besser mit der Steuerungstechnik aus, der andere ist versiert in Klempnerarbeiten. Bei Havarien wie Leitungsschäden, Pumpendefekt oder verstopftem Brunnenkorb ist mindestens einer von ihnen immer einsatzbereit.