In der gynäkologischen Dysplasie-Sprechstunde: Der Weimarer Chefarzt Dr. Jörg Herrmann im Gespräch mit einer Patientin.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anerkennung für gynäkologische Sprechstunde

Die Deutsche Krebsgesellschaft hat die sogenannte gynäkologische Dysplasie-Sprechstunde am Sophien- und Hufelandklinikum erfolgreich zertifiziert. Zum Hintergrund: Etwa 4500 Frauen in Deutschland erhalten jährlich die Diagnose Gebärmutterhalskrebs. Bestimmte Zellveränderungen – sogenannte Dysplasien – können eine Vorstufe der Erkrankung darstellen, die sich in sieben bis zwanzig Jahren zu einem bösartigen Tumor entwickeln kann. Dass gebe ausreichend Zeit, um diese Vorstufe zu erkennen und zu behandeln.

Operative Eingriffe am Muttermund würden das Risiko für Frühgeburten erhöhen und seien daher vor allem für junge Frauen mit noch nicht abgeschlossener Familienplanung oder Kinderwunsch problematisch. Der Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Dr. Jörg Herrmann, verfüge über langjährige Erfahrungen auf diesem Gebiet und bietet die Dysplasie-Sprechstunden an. Die Hauptursache für die Zellveränderungen am Gebärmutterhals oder im äußeren Genitalbereich seien Humane Papillomviren (HPV). Sie werden unter anderem durch Geschlechtsverkehr übertragen.

Meist gelinge es dem Immunsystem, das Virus zu bekämpfen. Doch auch bei auffälligen Abstrichen könne anhand einer Untersuchung häufig Entwarnung gegeben werden. Manchmal handele es sich nur um harmlose Entzündungen. „Aber auch leichte Dysplasien, also leichtgradige Krebsvorstufen, haben eine sehr hohe, bis zu 70-prozentige spontane Rückbildungstendenz, und man kann erst einmal abwarten“, erklärt Jörg Herrmann. „Die Sprechstunde zielt einerseits darauf ab, Krebsvorstufen rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln, andererseits sollen dadurch unnötige Operationen vermieden werden.“

Patientinnen, bei denen der Zellabstrich der frauenärztlichen Vorsorgeuntersuchung ein unklares beziehungsweise auffälliges Ergebnis aufweist, können mit einer Überweisung ihres niedergelassenen Gynäkologen unter der Telefon 03643/571600 einen Termin für die Sprechstunde vereinbaren.