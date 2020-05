Der visuelle Dank an die Pflegenden in Zeiten von Corona.

Weimar. Dank an Mitarbeiter in Seniorenheimen

Anerkennung und Respekt für alle Pflegenden

Zum „Internationalen Tag der Pflege“ hat die Azurit-Gruppe insbesondere dem Personal in den Seniorenheimen Schillerhöhe und Weimarblick sowie in Tannroda ihren Dank ausgesprochen. „Wir sind unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so dankbar für ihre hervorragende Arbeit und den unermüdlichen Einsatz, den sie trotz widriger Umstände Tag für Tag zeigen. Ihnen gebühren Lob und Anerkennung der gesamten Gesellschaft“, betonte Jutta Klarmann, Geschäftsführerin der bundesweit aktiven Azurit-Gruppe mit Sitz in Eisenberg in der Pfalz.

Wie engagiert und einfallsreich die Mitarbeiter seien, zeigten die jüngsten Aktionen wie so Hofkonzerte, Malwettbewerbe, Wunschaktionen oder das „Fenster zur Welt“, das es Bewohnern und Angehörigen in der Zeit des Besuchsverbotes erlaubt habe, in Kontakt zu treten. Dazu Jutta Klarmann anerkennend: „So lassen sie sich immer wieder etwas Neues einfallen, um den Bewohnerinnen und Bewohnern in den Azurit-Einrichtungen das Leben in diesen schwierigen Zeiten zu erleichtern.“