Angeblich völlig hilfloser Mann löst Polizeieinsatz aus - Hund reißt trächtiges Reh

Solarmodul entwendet

In der Nacht zum Freitag entwendeten unbekannte Täter aus einem Solarpark an der A 4 bei Weimar ein Solarmodul und ein Geräteanschlusskasten im Gesamtwert von 1000 Euro. Sie schnitten den Zauns auf. Insgesamt richteten sie einen Sachschaden von 600 Euro an.

Angeblich völlig hilflose Person schläft Rausch aus

Am Sonntagmorgen setzte ein LKW-Fahrer einen Hilferuf ab. Dabei nannte er Schwindel und Unwohlsein und bat um schnelle medizinische Hilfe. Aufgrund bestehender Sprachbariere konnte er seinen Standort sowie das Kennzeichen seines Trucks nicht genau benennen. Nach intensiver Suche nach dessen Truck, welcher in Nohra stehen sollte und mehrere erfolgloser telefonischer Rückrufe, wurde eine Handyortung veranlasst. Die Polizei musste davon ausgehen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befand und dringend medizinische Betreuung benötigte. Schlussendlich konnte der LKW-Fahrer im Führerhaus seines Trucks mit 2,14 Promille schlafend gefunden werden.

Hund reißt trächtiges Reh

Sonntag gegen 10.30 Uhr meldete ein besorgter Weimarer Bürger, dass er gerade beobachtet hatte, wie ein Schäferhund am Ilmtal-Radweg auf Höhe des Wehres der Ilm, Höhe Hundewiese, ein Reh gerissen hat. Die Hundehalterin entfernte sich pflichtwidrig und das verendete Reh blieb zurück. Beamten konnte die Hundehalterin mit ihrem Schäferhund nicht mehr finden. Bei dem verendeten Reh handelte es sich um eine tragende Ricke. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar zu melden.

Mit 1,8 Promille gestoppt

Samstag um 11.03 Uhr wurde auf einem Wirtschaftsweg zwischen Stobra und Schöten ein 60-jähriger Fahrer kontrolliert. Der Atemalkoholwert des Mannes betrug 1,82 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein vor Ort eingezogen. Zum Zwecke der Beweissicherung erfolgte zudem eine Blutentnahme im Krankenhaus.

An mehreren Autos in Apolda randaliert

Am Samstagabend gegen 22 Uhr lief ein dunkel gekleideter Mann durch die Dr.-Rudi-Moser-Straße in Apolda und trat über eine Strecke von etwa 200 Metern von drei geparkten Pkws die Außenspiegel ab. Der Mann entfernte sich vermutlich durch die Bahnunterführung in Richtung Niederroßlaer Straße. Die Fahndung blieb erfolglos. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen