Anlaufstelle für Schwerbehinderte in Weimar

Weimar Team aus Gera kommt Anfang Januar wieder nach Weimar, um persönlich zu beraten

Die Sprechstunde im Rahmen des Schwerbehindertenfeststellungsverfahrens findet wieder in Weimar statt. Am Dienstag, 2. Januar, kommt das zuständige Gesundheitsamt der Stadtverwaltung Gera in die Schwanseestraße 17, Haus 1, Raum 19, und berät. Die Mitarbeiterinnen der Abteilung Versorgung der Stadtverwaltung Gera sind zudem jederzeit auf elektronischem, telefonischem oder postalischem Weg zu erreichen unter Telefon: 0365/8383510 und per E-Mail an Schwerbehindertenfeststellung@gera.de. Postalische Anfragen gehen an: Stadt Gera, Amt für Gesundheit und Versorgung, Abteilung Versorgung, Gagarinstraße 68, 07545 Gera. Aufgrund des Antragsaufkommens sei mit längeren Bearbeitungszeiten zu rechnen.