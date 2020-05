Startschuss für Wettbewerb STADTRADELN war in den Vorjahren am Weimarer Herderplatz

Anmeldung für Stadtradeln bereits möglich

Weimar. Coronabedingt findet die 6. Auflage des Stadtradelns in Weimar nicht wie gewohnt im Juni, sondern vom 27. Juli bis 16. August statt.

Beim bundesweiten Wettbewerb des Klimabündnisses sollen wieder möglichst viele Kilometer im Alltagsverkehr mit dem Fahrrad für ein besseres Klima zurückgelegt werden. Veranstalter vor Ort sind die Stadt und die Grüne Liga.

Die Teilnahme, für die die Anmeldung bereits erfolgen kann, steht uneingeschränkt allen Interessierten offen. Die Kilometer und die somit vermiedene CO2-Menge, die im Aktionszeitraum erradelt wurden, werden gesammelt und verglichen – und das nicht nur für Einzelpersonen, sondern im Team etwa mit Freunden, Bekannten, in der Familie, im Sportverein, in der Schule oder mit Arbeitskollegen.

Nach dem Wettbewerb werden die Gewinner in drei bewährten und fünf Sonderkategorien prämiert: Radelaktivstes Team, aktivster Einzelradler, aktivster Kommunalpolitiker, ferner wird ermittelt, in welchem Verein (V), Unternehmen (U), welcher Kultur- oder Bildungseinrichtung (B) die meisten Kilometer zusammenkommen, ebenso in welche Senioren-Gruppe über 65 Jahren (S) und welchem Kinder- und Jugendteam unter 25 Jahren (KJ). Bei der Anmeldung sollte daher hinter dem Namen des Teams in Klammern die Kategorie angegeben werden. red

stadtradeln.de/weimar