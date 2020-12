Nicht wie sonst üblich – hier Anfang dieses Jahres in Legefeld – sind die Sternsinger diesmal in und um Weimar unterwegs.

Anmeldung für Sternsinger-Besuch in Weimar

Trotz Pandemie plant die katholische Herz-Jesu-Gemeinde auch Anfang 2021 wieder eine Sternsinger-Aktion. Wichtigste Veränderung: Die Sternsinger kommen nicht in die Wohnungen, sondern nur vor die Wohnungs- oder Haustür. Coronabedingt findet die Anmeldung nicht wie sonst über Listen statt, die in den Kirchen ausliegen. Interessierte wurden gebeten, den Besuchswunsch bis spätestens 30. Dezember über Telefon oder die Homepage vorzunehmen. Dabei sollten Name, Adresse, Telefonnummer und Mail-Adresse angegeben werden. Die Telefonnummer sei deswegen wichtig, weil die Gruppen feste Termine ausmachen.

www.herzjesu-weimar.de