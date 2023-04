Anna-Amalia-Wettbewerb wieder im Musikgymnasium Schloss Belvedere Weimar

Weimar. 29 junge Gitarristen ab 12. April im musikalischen Wettstreit in Weimar.

Bereits zum 16. Mal wird vom 12. bis zum 16. April der Internationale Anna-Amalia-Wettbewerb für junge Gitarristen in Weimar ausgetragen. Darüber informiert der Gitarrenverein Weimar. Musste die vorherige Ausgabe pandemiebedingt noch im Online-Format durchgeführt werden, kann der Kinder- und Jugendwettbewerb in diesem Jahr endlich wieder im Ambiente des Musikgymnasiums Schloss Belvedere stattfinden. Es gebe 29 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter zwischen elf und 20 Jahren.

Am Mittwoch, den 12. April, starten die Wertungsvorspiele um 14.30 Uhr mit der ersten Runde der ältesten Altersgruppe, am Donnerstag folgt ab 14 Uhr die jüngste Altersgruppe und am Freitag präsentieren sich bereits ab 13 Uhr die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Altersgruppe zwei im Saal des Musikgymnasiums. Am Samstag werden dann ab 14 Uhr in der Finalrunde der ältesten Altersgruppe die Preisträger dieser Kategorie ermittelt. Der Besuch der Wertungsvorspiele sei kostenfrei.

Zudem werde der Wettbewerb von einem Begleitprogramm flankiert. Höhepunkt und Abschluss bildet dann am Sonntag, den 16. April, um 11 Uhr die Preisverleihung und das Preisträgerkonzert im Saal des Musikgymnasiums.