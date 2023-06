Anna Mateur erhält Publikumspreis des Köstritzer Spiegelzeltes

Weimar. Statt eines Künstler-Porträts gab es in Weimar ein Hunde-Porträt. Das ist der Grund.

Anna Mateur (links) erhält ihre dritte „Marlene“, den Publikumspreis des Köstritzer Spiegelzeltes. Statt eines dritten Künstler-Porträts zeichnete der Weimarer Karikaturist und Grafiker Dennis Klostermann (zweite von links) dieses Mal den Hund der Künstlerin – namentlich Balou – zusammen mit Spiegelzelt-Maskottchen Mara. Spiegelzeltintendant Martin Kranz (Mitte) übergab mit Dennis Klostermann und Terriermix Mara (nicht im Bild) das Gemälde. Anna Mateur kündigte an, das Bild gleich zuhause aufzuhängen.

Für den diesjährigen Preis kann das Publikum derzeit noch abstimmen.

Im Spiegelzelt geht es in dieser Woche weiter mit Nikita Miller bereits am Mittwoch, 20 Uhr. Pigor & Eichhorn stehen am Donnerstag auf der Bühne und am Freitag die A Cappella-Popband Medlz.