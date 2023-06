Annelie Schneider liest am Freitagabend in Bergern

Bergern. Die Autorin hat in der Matt-Lamb-Kunstkirche am Freitagabend ein „Heimspiel“.

Nachdem sie vor einigen Wochen im Kranichfelder Baumbachhaus gastierte, hat Annelie Schneider nun ein „Heimspiel“: Die in Bergern ansässige Autorin liest am Freitag, 16. Juni, in der Matt-Lamb-Kunstkirche „Zum Kripplein Christi“ im Bad Berkaer Ortsteil aus ihrem Buch „Deutschböhmen für Gänse gesperrt“. Thema ist die Vertreibung der Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei in der Nachkriegszeit anhand der Geschichte der Vorfahren von Annelie Schneider – zuvor hatten die beiden Nationalitäten über Jahrhunderte in Böhmen friedlich nebeneinander gelebt. Als musikalische Begleitung hat der gastgebende Kirchen-Freundeskreis das Waldhorn-Trio mit Ralf Ludwig, Jens Pribbernow und Stefan Ludwig eingeladen. Die Veranstaltung beginnt 19 Uhr, der Eintritt kostet 6 Euro.