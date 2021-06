Antje Tillmann kommt zu Sprechzeit nach Tröbsdorf

Weimar. Nächste „Bürgersprechstunde im Freien“ mit der CDU-Bundestagsabgeordneten im Weimarer Ortsteil.

Ihre nächste „Bürgersprechstunde im Freien“ plant die Weimarer Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann (CDU) am 16. Juni. Sie ist von 16 bis 17 Uhr in Tröbsdorf im Kreuzungsbereich Weimarer Straße/Zum Nordhang in der Nähe der Bushaltestelle zu finden.

Wer fest vorhat, dort mit ihr reden zu wollen, wird um Terminabsprache unter Telefon: 03643/850582 gebeten. Darüber seien auch Termine an anderen Tagen vereinbar.