Weimar. Sprechstunden für Schwerbehinderte können aufgrund der Coronakrise zur Zeit nicht in der Stadtverwaltung Weimar stattfinden.

Anträge direkt ans Amt in Gera

Aufgrund der Coronakrise finden bis auf weiteres keine Sprechstunden des Schwerbehindertenfeststellungsverfahrens in der Stadtverwaltung Weimar statt. Anträge für Schwerbehinderung können dort zurzeit nicht entgegengenommen werden. Entsprechende Post sollte nicht in den Briefkasten der Stadtverwaltung eingeworfen werden. Diese werde nicht weitergeleitet. Post ist direkt an die Stadt Gera, Amt für Gesundheit und Versorgung, Abteilung Schwerbehindertenfeststellung, Gagarinstraße 68, 07545 Gera, zu senden.

Bei Fragen: Tel. 0365/838-3510