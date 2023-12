Anwalt für die Rechte der Massai erhält Auszeichnung in Weimar

Bereits seit dem Jahr 2015 ist ZDF-Nachrichtenmoderatorin Gundula Gause Schirmherrin des Weimarer Menschenrechtspreises. Auch am Sonntag ist sie Gast in der Kulturstadt.

Weimar. Joseph Moses Oleshangay, Rechtsanwalt aus Tansania, erhält am 10. Dezember im Festsaal des Fürstenhauses den Weimarer Menschenrechtspreis.

Zum 29. Mal verleiht die Stadt Weimar am 10. Dezember, dem von der UNO ausgerufenen internationalen Tag der Menschenrechte, ihren Menschenrechtspreis. Preisträger ist an diesem Sonntag Joseph Moses Oleshangay.

Der Tansanier, der zur Volksgruppe der Massai gehört, setzt sich seit Jahren gegen die staatlich autorisierte Vertreibung der indigenen Volksgruppe in seiner Heimat ein. Als Mitglied der Organisation „Legal and Human Rights Centre“ engagiert sich der Anwalt auch in der Rechtsberatung sowie der Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen. Mehrfach war Oleshangay Ziel staatlicher Repressionsmaßnahmen, die in einem misslungenen Mordanschlag gipfelten.

Öffentliche Festveranstaltung am Sonntag im Fürstenhaus

Die öffentliche Festveranstaltung findet um 17 Uhr im Festsaal des Fürstenhauses statt. Die Verleihung steht auch in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft der Nachrichtenmoderatorin Gundula Gause, die ebenfalls in Weimar erwartet wird. Bereits seit 2015 ist sie dem Menschenrechtspreis auf diese Weise verbunden. Die Laudatio hält Michael Brand, Sprecher für Menschenrechte und humanitäre Hilfe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Die Veranstaltung wird live im Internet übertragen (Zugang über www.weimar.de sowie den städtischen Youtube-Kanal). Im Anschluss trägt sich der Preisträger bei einem Empfang im Rathaus ins Goldene Buch der Stadt ein.

Der Weimarer Menschenrechtspreis ist mit 5.000 Euro dotiert. Außerdem erhält der Preisträger einen Pokal des Künstlers und Weimar-Preisträgers Walter Sachs.

Joseph Moses Oleshangay wird vom 8. bis 12. Dezember in der Stadt zu Gast sein. Auf dem Programm stehen dabei am kommenden Montag und Dienstag der Besuch von vier Weimarer Schulen, um dort mit Schülerinnen und Schülern über seine Arbeit als Anwalt und Menschenrechtsverteidiger in Tansania zu sprechen. Das Humboldtgymnasium, die Jenaplan-Schule, die Internationale Schule und das Musikgymnasium Belvedere haben ihr Interesse angemeldet, mit dem Preisträger ins Gespräch zu kommen. Am Montagnachmittag wird er außerdem die Gedenkstätte Buchenwald besuchen. Am Abend ist er Gast bei der Filmvorführung „The Chocolate War“ im Kino mon ami und stellt sich im Anschluss einer Gesprächsrunde. Der Film begleitet den US-amerikanischen Menschenrechtsanwalt Terry Collingsworth bei seinem Kampf gegen die Ausbeutung von Kinderarbeitern auf westafrikanischen Kakaoplantagen.