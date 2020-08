Ein Mann hat in der Lindenstraße in Weimar einen Sprengkopf gefunden. (Symbolbild)

Anwohner findet Sprengkopf beim Spaziergang in Weimar

Am Sonntagmorgen hat ein Anwohner in der Lindenstraße in Gaberndorf einen Sprengkopf gefunden. Laut Polizeiangaben fand der Mann den Zündkörper beim morgendlichen Spaziergang.

Die Ermittler verständigten den Kampfmittelbeseitigungsdienst, der vor Ort eine Wurfgranate sicherstellte.

