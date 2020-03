Um die künftige Grundschule am Siedlerweg (hier das Modell des Sieger-Entwurfes) gibt es noch Unklarheiten.

Bad Berka. Die Anwohner der Bad Dürkheimer Straße in Bad Berka befinden sich seit Sommer 2019 in einem aktiven Verfahren gegen die Stadt.

Anwohner-Klage gegen Bebauungsplan in Bad Berka ruht nicht

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anwohner-Klage gegen Bebauungsplan in Bad Berka ruht nicht

Nicht ruhend gestellt, sondern aktiv ist die Klage gegen den Bebauungsplan für die neue Grundschule am Siedlerweg in Bad Berka. Darauf wiesen Dagmar Weitbrecht als Sprecherin der Anwohner der Bad Dürkheimer Straße sowie deren Rechtsbeistand, die Jenaer Anwältin Sabine Kraft-Zörcher hin. Die Klage liege aktuell beim Oberverwaltungsgericht (OVG) in Weimar.

Die Anwohner befürchten, dass bei einer Erschließung des Geländes ausschließlich über den Siedlerweg (wie im Bebauungsplan vorgesehen) nach Inbetriebnahme der Schule deutlich mehr Autos durch die verkehrsberuhigte Bad Dürkheimer Straße rollen. Die Anwohner klagten zunächst vor allem, um Fristen zu wahren und die Option weiterer Schritte zu behalten. Als sich in Gesprächen mit der Stadt und dem Landratsamt abzeichnete, dass eine zweite Zufahrt aus Richtung Tiefengrubener Weg konkret wurde, habe man angeboten, die Klage ruhend zu stellen, so Kraft-Zörcher. Dem habe die Stadt mit einem knappen Schreiben im Juni 2019 allerdings nicht zugestimmt. Daraufhin komplettierte die Anwältin Ende Juli die Klage, indem sie die Begründung bei Gericht einreichte. Wichtigster Punkt dabei: Der B-Plan regele die Erschließung nicht ausreichend. Kraft-Zörcher geht davon aus, dass die Stadt vom Gericht irgendwann eine Aufforderung erhält, ihren Standpunkt zu begründen. Ob es zu einem Verhandlungstermin komme, sei völlig offen: „Es kann genauso sein, dass sich die Klage mit dem Bau der zweiten Zufahrt irgendwann erledigt.“