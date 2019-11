Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Apolda beim Vorlesetag mit dabei

Die Stadt-, Kreis und Fahrbibliothek Apolda/Weimarer Land beteiligt sich in diesem Jahr gleich mit drei Aktionen am bundesweiten Vorlesetag: Annegret Freier, Bibliotheksmitarbeiterin seit über 30 Jahren, macht sich am Donnerstag, 14. November, auf den Weg nach Herressen-Sulzbach und liest für die Grundschüler aus Kirsten Boies Buch „Kann doch jeder sein, wie er will“; am Freitag, 15. November, 10.30 Uhr, lesen Schüler der Regelschule Wormstedt in der Aula der Kinderbibliothek (Dornburger Straße 14 in Apolda) für die Kita „Kunterbunt“ – begleitet und „gecoacht“ wird der Vorleser-Nachwuchs von Deutschlehrerin Renate Friedrich; Heidrun Riedel, ehrenamtliche Vorlesepatin und Bibliotheksmitarbeiterin im Ruhestand, liest ebenfalls am 15. November und zwar in der Grundschule „Am Schötener Grund“ für mehrere Klassen aus beliebten Vorlesetexten.

Katharina Anding, Leiterin der Stadtbibliothek Apolda, ist überzeugt, dass das Vorlesen mehrere entscheidende Funktionen erfüllt:

„Zuhörer und Vorleser treten in einen Dialog miteinander, sie schenken sich gegenseitig Zeit und Aufmerksamkeit. Unter dieser Prämisse profitieren beide davon, bei der Ausprägung sozialer Kompetenzen ebenso wie auf zwischenmenschlicher Ebene.“

Darüber hinaus beflügeln die Geschichten Vorstellungskraft und Kreativität, fördern Sprache und Denken.