Apoldaer Firmen besprechen sich am 21. November

Apolda. Die Firmen, die sich am Tag der offenen Betriebe im Gewerbepark B 87 in Apolda beteiligen, treffen sich am 21. November zur Beratung.

Zwecks Vorbereitung des Tages der offenen Betriebe im Gewerbegebiet B 87 treffen sich die beteiligten Unternehmen am 21. November, 16 Uhr, im Lebenshilfe-Werk Weimar-Apolda, Beim Weidige 13, in Apolda. Der Tag der offenen Betriebe findet im kommenden Jahr am 13. Mai statt.

Bei der Beratung soll zunächst über den aktuellen Stand der Planungen für den Aktionstag informiert werden. Anschließend sollen die Eckpunkte der Veranstaltung, wie Zeiten, Standorte und Teilnehmer geklärt werden. Danach werden Ideen zur Rahmenveranstaltung gesammelt. Das geplante Marketing und Aktivitäten der Betriebe sollen ebenso erörtert werden.