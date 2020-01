Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arbeitslosigkeit in Weimar leicht erhöht

Leicht über dem Durchschnitt in Mittelthüringen ist die Arbeitslosigkeit im Januar in Weimar gestiegen. Während sie in allen Regionen der Agentur in Erfurt von 5,0 auf 5,5, Prozent zunahm, stieg sie in Weimar von 5,1 auf 5,8 Prozent. Von Arbeitslosigkeit betroffen waren zum Jahresbeginn 1830 Menschen. Das sind 202 mehr als im Dezember, aber 143 weniger als vor einem Jahr. Betrachtet man die Unterbeschäftigung, bei der auch kranke Arbeitslose oder solche in Maßnahmen erfasst sind, beträgt diese Quote aktuell 8,8 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit stieg laut Agentur vor allem, weil zum Jahresende Befristungen ausgelaufen und Kündigungen wirksam geworden sind. Die Zunahme betreffe alle Personen- und Altersgruppen mit Ausnahme der 15- bis 19-Jährigen. Im Jahresvergleich sank die Arbeitslosigkeit bei Männern, Frauen, Jüngeren bis 25 Jahre, Älteren ab 50 Jahren, Langzeitarbeitslosen und Behinderten. Bei Ausländern blieb sie auf dem Niveau von vor einem Jahr.

262 Menschen meldeten sich nach dem Jobverlust arbeitslos. Das sind 86 mehr als im Dezember. Im Gegenzug nahmen 98 Menschen einen Job auf – etwa so viele wie im Dezember.

Neu gemeldet wurden von Unternehmen 123 freie Stellen. Gesucht werde Personal vor allem in der öffentlichen Verwaltung, in Gastgewerbe, Handel, Gesundheits- und Sozialwesen sowie von Personaldienstleistern.