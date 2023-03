In Weimar meldeten sich im Februar 490 Personen arbeitslos. (Symbolfoto)

Arbeitslosigkeit in Weimar und Weimarer Land angestiegen

Weimar. Die Arbeitslosenquote in Weimar stieg zum Vormonat um 0,3 Prozentpunkte, im Weimarer Land blieb sie mit 4,9 Prozent auf Vormonatsniveau.

Im Februar stieg die Arbeitslosigkeit in Weimar und Land an. 2046 Menschen waren in der Stadt von Arbeitslosigkeit betroffen, 74 Personen mehr als im Vormonat und 183 mehr als im Vorjahr. Im Kreis waren 2149 Menschen ohne festen Job und damit 27 Personen mehr als im Januar, 380 Personen mehr als im Vergleichzeitraum 2022. Das teilt die Agentur für Arbeit mit.

Die Arbeitslosenquote in der Stadt stieg damit zum Vormonat um 0,3 Prozentpunkte und beträgt jetzt 6,4 Prozent, im Vorjahr lag sie bei 5,8 Prozent. Die Quote im Weimarer Land blieb mit 4,9 Prozent auf Vormonatsniveau. Im Vorjahr betrug sie 4 Prozent.

In Weimar meldeten sich im Februar 490 Personen arbeitslos. Davon kamen 179 direkt aus Erwerbstätigkeit. 413 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 136 eine Erwerbstätigkeit auf. Im Kreis meldeten sich 464 Personen arbeitslos, 170 Personen kamen direkt aus Erwerbstätigkeit. 435 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 130 eine Erwerbstätigkeit auf.

In der Stadt Weimar gibt es aktuell vor allem im Dienstleistungsbereich, dem Handel, dem Gastgewerbe und in der Zeitarbeit freie Stellen, im Kreis hauptsächlich im Handel, im verarbeitenden Gewerbe und der Zeitarbeit.