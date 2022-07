Das Jobcenter in Weimar registriert mehr Arbeitsuchende.

Arbeitslosigkeit steigt in Weimar leicht an

Weimar. Die Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge durch Jobcenter schlägt sich in der Statistik nieder.

Unterschiedlich hat sich die Arbeitslosigkeit im Juni in Weimar und im Weimarer Land entwickelt. Im Kreis ist sie erneut gesunken. 1564 Menschen waren arbeitslos gemeldet. Das sind 272 oder 15 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank innerhalb eines Monats um 0,1 Prozentpunkte und beträgt aktuell 3,6 Prozent (Vorjahr 4,2 Prozent).

In der Stadt waren 1871 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 202 mehr als im Mai, aber 146 bzw. 7 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,6 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent (Vorjahr 6,2 Prozent).

Für den Anstieg in Weimar ist vor allem die Übernahme der hier gemeldeten Ukrainerinnen und Ukrainer verantwortlich. Sie werden seit Juni durch die Jobcenter betreut. So stieg die Arbeitslosigkeit im Monatsvergleich am stärksten bei der Personengruppe der ausländischen Arbeitslosen. Hier werden jetzt 517 Personen erfasst. Zuletzt waren es 250.

In Weimar meldeten sich im Juni 554 Personen arbeitslos. Davon kamen 142 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit,. 352 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 135 direkt eine Erwerbstätigkeit auf.