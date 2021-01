Arbeitsmarkt in und um Weimar relativ stabil

Etwas schlechter als im gesamten Agenturbezirk samt Erfurt, dem Ilm-Kreis und dem Kreis Sömmerda hat sich im Dezember der Arbeitsmarkt in Weimar und im Weimarer Land entwickelt. Während jener insgesamt als einziger Bezirk in Thüringen eine sinkende Arbeitslosigkeit verzeichnete, stagnierten die Zahlen im Weimarer Land. In Weimar nahm die Zahl der Betroffenen zum Jahresende leicht zu. Das geht aus den am Dienstag veröffentlichten neuen Zahlen der Agentur für Arbeit hervor.

In der Kulturstadt waren im Dezember 2061 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 33 mehr als im November und 433 beziehungsweise 27 Prozent mehr als vor einem Jahr. Damit stieg die Arbeitslosenquote von November auf Dezember geringfügig um 0,1 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent. Vor einem Jahr lag sie laut Agentur bei 5,1 Prozent.

Im Weimarer Land waren wie im November 1930 Menschen arbeitslos. Das sind 185 beziehungsweise 11 Prozent mehr als im Dezember 2019. Im Jahresvergleich stieg die Quote damit von 4,0 auf 4,4 Prozent.

In Weimar wie im Weimarer Land sorgte die Kurzarbeit für eine Stabilisierung des Arbeitsmarktes, betonte die Agentur. 40 Unternehmen in der Stadt und 41 im Kreis hätten für 214 beziehungsweise 537 Beschäftigte im Dezember Kurzarbeit angemeldet. „Diese Zahlen geben jedoch keinen Hinweis darüber, wie viele Unternehmen zum Jahresende tatsächlich in Kurzarbeit waren, da in den meisten Fällen aufgrund des langen Bewilligungszeitraumes keine erneute Antragstellung notwendig war, und die Unternehmen drei Monate Zeit für die Abrechnung des Kurzarbeitergeldes haben“, betonte die Agentur. Beim Höchststand in der Stadt im Mai waren es 536 Unternehmen mit 4154 Beschäftigten, im Kreis wurde der höchste Wert im April mit 566 Unternehmen beziehungsweise 3714 Beschäftigten registriert. Am stärksten von Kurzarbeit betroffen waren unter anderem Gastgewerbe, Handel und das verarbeitende Gewerbe.

Die Nachfrage nach neuem Personal stieg in der Stadt (177 neue Jobangebote) an, im Kreis (121) stagnierte sie. Gesucht werden in der Region laut Agentur vor allem Beschäftigte im Dienstleistungssektor, im Handel sowie im Gesundheits- und Sozialwesen. In Weimar darüber hinaus in der Verwaltung sowie in Erziehung und Unterricht. Im Weimarer Land gebe es auch neue Nachfrage im verarbeitenden und im Baugewerbe.