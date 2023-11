Archivarbeitskreis wird in Weimar geehrt

Weimar. Der Festakt samt Musikeinlagen im Fürstenhaus ist öffentlich und eintrittsfrei.

Der Arbeitskreis Thüringer Universitäts- und Hochschularchive erhält am Donnerstag, 9. November, in Weimar den Thüringer Archivpreis. Zu dieser öffentlichen Veranstaltung wird ab 17 Uhr in den Festsaal des Fürstenhauses geladen. Bei freiem Eintritt sind musikalische Beiträge von Domenico Scarlatti, Franz Schubert, Felix Mendelssohn Bartholdy, Richard Strauss und Sergei Rachmaninow zu hören. Musiker sind Andrey Zenin und Michail Kambarov am Klavier und Sänger Felix Stöppler. Die Laudatio auf den Arbeitskreis Thüringer Universitäts- und Hochschularchive hält Jens Blecher, Direktor des Universitätsarchivs Leipzig. Mit der Auszeichnung ist ein Preisgeld in höhe von 5000 Euro verbunden.